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18.01.2025, 11:43

Метель, туман и гололёд: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Мангистау

Экология 0 2 425 Лиана Рязанцева

МЧС РК совместно с «Казгидромет» РГП предупреждают об ухудшении погоды в Мангистау.

Фото автора
Фото автора

По данным синоптиков, 18 января в Мангистауской области ожидается ухудшение погоды.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с,- сообщают синоптики.

Также, по данным «Казгидромет» в Актау 18 января ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

МЧС РК настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

 Зимнему времени года свойственны метели, снежные заносы. Многие не считают подобные явления опасными. Однако по статистике, в сильные вьюжные зимы погибает значительное количество человек из-за незнания или несоблюдения правил безопасного поведения. Низовая метель переносит снег в воздушном слое на высоте до нескольких метров. Вертикальная видимость остается на уровне нормы, а вот горизонт просматривается плохо. Рекомендуем водителям не торопиться и снизить скорость на трассах. Попав в снежный занос, необходимо ждать помощи в салоне автомобиля и не переставать подавать сигналы, - говориться в сообщении.

По информации «Gismeteo», 18 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дождь в Актау. Температура днем составит +5°C, а ночью +4°C. Дождь будет идти весь день и продлится до самой ночи.

Завтра, 19 января, в Актау будет дождь со снегом. Температура днем составит +5°C.

 

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