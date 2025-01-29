Черная метка: деревья для спиливания в Актау определили заранее

Обратить внимание на уничтожение зеленых насаждений просят жители 11 микрорайона. Компания по озеленению города ТОО «Green City Aktau» прокомментировала жалобу.
Жители дома №37 рассказали, что сегодня, 29 января, несколько мужчин в спецодежде спилили несколько деревьев бензопилой.
Жительница дома собралась идти разбираться, но рабочие быстро ретировались.
Им чужда зелень? Так беспощадно в городе вырубают последнее, аж слезы наворачиваются. Складывается такое ощущение, что из-за дефицита воды истребляют зелень, чтобы не тратить на полив, - возмущается жительница дома №37 Вероника.
Спиленные деревья остались лежать на земле.
Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в компанию по озеленению города ТОО «Green City Aktau».
На данный момент в 11 микрорайоне осуществляется плановый спил деревьев, которые были помечены специальной краской ещё в вегетативный период. Пометка деревьев была сделана в 2024 году после проведения осмотра зеленых насаждений и выявления деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии - с признаками заболевания, усыхания или повреждения, что увеличивает риск их падения в случае сильных ветров или других неблагоприятных погодных условий, - объяснили в компании.
Спил деревьев проводится с соблюдением всех экологических и безопасных норм. Работы осуществляются профессиональными бригадами с использованием специальной техники, что позволяет минимизировать ущерб окружающей среде и снизить последствия для других насаждений. После завершения спила планируется вывоз веток на мусорный полигон. Также будет проведен регулярный мониторинг состояния оставшихся деревьев и насаждений.
Сухостойные и поврежденные деревья, заверили в ТОО «Green City Aktau», представляют угрозу для людей, а также для объектов городской инфраструктуры (автомобили, здания, линии электропередач и т.д.). Спил таких деревьев помогает снизить риск аварийных ситуаций.
Спил сухостойных деревьев — это важная мера для обеспечения безопасности жителей и улучшения состояния города. Мы понимаем, насколько важны зеленые зоны для комфортной жизни, и поэтому будем продолжать работу по их восстановлению и улучшению, - объяснили в компании.
Со слов жителей, они уже не раз наблюдали крайне скудный полив зеленых насаждений и не надеются на улучшение работы ТОО «Green City Aktau».
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