Экспертов в сфере управления отходами набирают из Актау

Планируется создание экспертных советов и экспертных групп для обсуждения актуальных вопросов в сфере управления отходами. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов РК.

Фото с сайта inesta.net

Инициатором проведения стало министерство экологии и природных ресурсов РК при поддержке АО «Жасыл даму». К слову, эта организация занимается сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов. Она ведет тесное сотрудничество со специализированными организациями, осуществляющими сбор и переработку отходов во всех регионах страны.

Цель создания групп – объединить специалистов, представителей бизнеса, государственных органов и общественных организаций для выработки эффективных решений, обмена опытом и обсуждения инициатив в сфере сбора, транспортировки и переработки отходов (EcoQolday), процессов подтверждения исполнения расширенных обязательств производителей (импортеров) путем применения производителями или импортерами собственной системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, а также реализации инвестиционных проектов в области управления отходами, - сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Заинтересованные стороны приглашаются принять участие в работе групп.

Для подачи заявки и получения дополнительной информации обращаться по телефону: +7 (7172) 62-06-60 или на электронную почту ecoqolday@recycle.kz.

В заявке необходимо указать ФИО ответственного лица, место работы, сферу деятельности и контактные данные.

В конце 2023 года сообщалось, что очередной пункт приема вторсырья в Актау под угрозой закрытия, так как компания «Eco Waste Aqtau» терпит серьезные убытки.

Как известно на сегодня, 1 января, компания еще функционирует.