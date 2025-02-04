Ничего не может расти – депутат об озеленении в Мангистау

Сегодня, 4 февраля, при обсуждении закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам» депутат Наталья Дементьева затронула остро стоящий вопрос озеленения в Мангистауской области, а также финансирование данной сферы из казны.

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Депутат Наталья Дементьева раскритиковала работу в сфере озеленения в Мангистауской области.

Меня волнует Мангистауская область, в частности, Актау. Если вы, уважаемые коллеги, представляете себе этот город, в нем при полном отсутствии почвы, если по 2024 году смотреть, предположительно, намеревались высадить 4500 лиственных деревьев, 2650 хвойных, 3600 кустов роз, 20 тысяч кустарников и 15 тысяч однолетних цветов на площади, где совершенно отсутствует почва – на секунду задумайтесь, - привела данные она.

Депутат сравнила ситуацию в регионе со сказкой «Новое платье короля».

Вы знаете, сейчас мне на ум из детства приходит одна сказка, она называлась «Новое платье короля». Один портной якобы сшил королю платье, за это брал огромные деньги, а фактически платья-то не существовало. Король, извините меня, обнаженным ходил по городу, и все восхищались его мнимым нарядом, боясь его реакции. Вот у нас примерно получается так, понимаете? Меня интересует конкретный вопрос: вы где там планировали сажать деревья, кусты роз, кустарники при совершенном отсутствии почвы, где теоретически, практически по природе ничего абсолютно не приживается. Там колышки торчат, понимаете? При всем желании мангистаусцев там просто ничего не может расти. Если в разрезе брать Акмолинскую, Северо-Казахстанскую области, там почва благородная, еще можно что-то сажать и ждать чего-то. Но Мангистау, где абсолютно нет никаких условий… Про отсутствие воды я вообще молчу, - сказала она.

На слова депутата ответил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.

По поводу Мангистауской области вы абсолютно правы – действительно, как вы говорите, почвы нет. Однако в центре Актау существует специальный питомник (Ботанический сад – прим. авт.), который осуществляет районирование тех или иных видов растений, которые приспосабливаются путем научных изысканий, скрещиваний, подбора, они могут выжить в почве Мангистау. Кстати, у них очень успешный опыт по выращиванию тех или иных видов растений. Понятно, что на начальном этапе нужны определенный уход и полив, то есть, условно говоря, дерево или цветы на территории города или Мангистауской области без должного ухода не прорастут. В связи с этим, в каждом регионе должны быть подобраны такие виды растений, которые будут произрастать и выдерживать тот или иной суровый климат регионов. Конечно, никто не планирует посадить голубые ели в Мангистау, потому что при любом уходе такой вид деревьев не выживет там, с учетом климатических особенностей, - сказал он.

Также в ходе заседания стало известно, что на берегу Каспийского моря в экспериментальном порядке намерены высадить саксаул.

В 2025 году, в период весенней посадки, попробуем на берегу Каспийского моря высадить саксаул – глаза боятся, руки делают. Чего далеко ходить: я лично возглавлял департамент в Мангистау, там самые лучшие арбузы в песках растут. Мы говорим, что нельзя посадить, а если посмотреть на китайцев, то они пустыню озеленяют. Вопрос же только в технологиях. Мы потихоньку, общими усилиями, с акиматами сделаем Актау рано или поздно самым красивым, самым лучшим городом на Земле, - заверил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Депутат Ажар Сагандыкова заверила, что специалисты Ботанического сада делают большую работу по выведению для региона растений с устойчивым «иммунитетом».

Мы с комитетом были в регионе, сами посещали этот питомник: на самом деле работа идет грандиозная, потому что они прививают те виды растений, которые вообще не подходят по своим биологических свойствам к климату Мангистау, они ведут селекцию. Но, я соглашусь с вами, что контроль за бюджетом нужен. Куда тратятся эти средства, нужно отслеживать (обращается к Н. Дементьевой – прим. авт.), - сказала она.

Напомним, ранее депутат Бакытжан Базарбек сообщал, что в регионе не досадили сотни тысяч деревьев. Подробнее по ссылке.