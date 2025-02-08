Землетрясение произошло в Каспии

В Каспийском море зафиксировано пятое землетрясение, сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Фото: Google maps

По данным сейсмографов, землетрясение произошло вчера, 7 февраля, в 04:17 часов по местному времени.

Очаг находился на глубине 39 километров. Магнитуда составила 3,1 балла.

От эпицентра до Актау примерно 326 километров.

Координаты: 40°45′36″ северной широты, 51°36′0″ восточной долготы.

Ранее землетрясение в Каспийском море было зарегистрировано 2 февраля.