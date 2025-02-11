Будет дорого: в Мангистау высадят саксаул на 2 млрд тенге

Пески. Фото: ЦОК

Саксаул высаживают в селе Уштаган с 2007 года, в Тущикудуке - с 2012 года, в Шебире - с 2016 года. В каждом селе к 2021 году был высажен саксаул на 3329 гектарах.

«В 2022 году эти площади постановлением акима Мангистауской области были переданы в состав КГУ «Охрана лесов и животного мира Бейнеу». В 2018 году в селах Жарма, Сазды и Саускан Мангистауского района разработан шестилетний проект по защите от песков на площади 134 гектара. На первом этапе проекта в период с 2022 по 2024 годы на площади 60,34 га высажено 203 634 деревьев саксаула и можжевельника. Всхожесть этого периода составила 85-90%. На втором этапе в 2025-2027 годах планируется высадить 248 887 деревьев саксаула и можжевельника на оставшихся 73,74 гектарах. Разработаны проекты по выявлению рисков развития опасных эоловых* процессов в населенных пунктах Тажен, Сынгырлау, Сам, Турыш и Акжигит Бейнеуского района, Сенек и Бостан Каракиянского района, Жармыш и Акшымырау Мангистауского района, Таучик Тупкараганского района», - отметил Хайдар Тулеушов, заместитель руководителя управления регулирования природопользования.

Проект будет реализован в период с 2025 по 2032 годы в десяти селах и его стоимость составит 2 млрд тенге.

Напомним, ранее депутат Бакытжан Базарбек заявил о миллиардных хищениях на посадке деревьев практически во всех регионах страны.

*Эоловые процессы на рельефе возникают под действием ветра, преимущественно в районах пустыни, полупустыни, встречаются также по берегам морей, озер и рек со скудным растительным покровом, не способным защитить от действия ветра рыхлые и разрушенные выветриванием породы субстрата.