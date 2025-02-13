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13.02.2025, 09:40

Обмеление Каспия: договоры по нефтегазовым месторождениям остаются конфиденциальными для населения

Экология 0 5 713 Сергей Кораблев

Инициатор кампании «Сохраним Каспийское море» и директор социально-экологического фонда Вадим Ни высказался об обмелении водоема и заявил, что общественность должна иметь доступ к содержанию о разделе продукции по Карачаганакскому, Кашаганскому и Тенгизскому нефтегазовым месторождениям.

Фото автора
Фото автора

Так, со слов эксперта, в этом году был большой приток воды по реке Жайык. Согласно официальным данным, это 16,7 кубических километров. Вдобавок Казахстаном в море сброшено около кубокилометра паводковых вод.

Тем не менее, заявил Вадим Ни, это не привело к поднятию уровня моря. Очевидно, что сократился сток реки Волга в Каспийское море, который дает около 80-85% стока. По информации некоторых исследований, река Волга не пополняется водой, как раньше, за счет выпадения осадков. Это связано с воздействием изменения климата, а увеличение температур ведет к более быстрому испарению воды.

Инициатор компании «Сохраним Каспийское море» Вадим Ни

Необходимо договариваться с соседними странами и не реализовывать проекты, которые приведут к еще большему обмелению, если даже они считают, что незначительно, - уверяет спикер.

Основатель проекта «Сохраним Каспийское море» утверждает, что наши соотечественники обязаны знать содержание условий по соглашениям о разделе продукции по Карачаганакскому, Кашаганскому и Тенгизскому нефтегазовым месторождениям, чтобы глубже понимать проблемный вопрос обмеления. Это напрямую затрагивает интересы народа, так как недра земли принадлежат ему. 

С момента заключения соглашений прошло около 30 лет, и по сегодняшний день их данные остаются конфиденциальными.

Такая закрытость и секретность противоречат принципу доступности экологической информации современного международного экологического права, включая Орхусскую и Тегеранскую конвенции, - подчеркнул Вадим Ни.

Вадим Ни получил ответ от министерства энергетики РК, которые отказали ему в раскрытии документов. Он намерен обжаловать этот отказ.

Для справки

Идея соглашения о разделе продукции заключается в том, что между инвестором и государством подписывается соглашение, согласно которому «вкладчик» разрабатывает месторождение. После рентной платы за право разработки природных ресурсов определенная часть добытой нефти передается в его собственность, а остальная часть делится между инвестором и государством.

Данные соглашения о разделе продукции напрямую затрагивают интересы страны и народа, являющегося собственником недр, и он вправе знать об условиях использования недр инвесторами.

Напомним, из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов.

В начале фераля этого года масштабы обмеления Каспия с высоты птичьего полета заснял видеограф из Актау Нуркен Тажибай.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Miroslav
Miroslav
Какой пассаж: "...По информации некоторых исследований, река Волга не пополняется водой, как раньше, за счет выпадения осадков...". Так приведите эти исследования для ознакомления с ними. Тогда уж и пазл сложится с 80 - 85 проц объемом притока воды - с Волны.
13.02.2025, 15:43
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