18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.02.2025, 14:02

Поможет ли дноуглубление Каспия повысить рентабельность морских маршрутов

Экология 0 1 552 Сергей Кораблев

Из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов. Специалисты считают, что помочь в сложившейся ситуации поможет дноуглубление водоема, передает портал Inbusiness.kz.

Фото автора
Фото автора

Проблемы обмеления сказываются не только на экосистеме, но и судоходной отрасли страны в целом. По данным специалистов, снижение уровня моря составляет около 20 сантиметров в год. Максимальная загрузка сухогрузов и танкеров невозможна, иначе судна сядут на мель. Естественно, это сказывается на марже морских транспортировок.

Сейчас сухогрузы не догружаются от 600 до 1300 тонн. Нефтеналивные недоливаются до 2- 2, 5 тысяч тонн. Снижение загрузки судов снизит рентабельность этих маршрутов, поэтому дноуглубление на данном этапе порту просто необходимо, - отметил главный диспетчер Актауского международного морского торгового порта Вадим Новиков.

Правительство разработало проект дноуглубительных работ в три очереди. На первоначальный этап минтранспорта направляет 21 миллиард тенге.

Общий объем выемки грунта составит 2 миллиона 400 тысяч тонн. Глубина увеличится на полтора метра. В настоящее время приступают к первому этапу работ.

После завершения первого этапа работ, считают специалисты, проходные осадки позволят загружать судна полностью. Возобновится ли в последующем проект дноуглубления, зависит от динамики изменения уровня Каспийского моря. Если обмеление продолжится, правительству предстоит реализовать второй этап вмешательства в экосистему водоема. Что касается огромного количества грунта, который получат в результате дноуглубления, то его планируют использовать при строительстве новых терминалов в порту.

Напомним, в мае прошлого года в министерстве транспорта Казахстана заявили об утверждении комплексного плана развития морской инфраструктуры, а именно портов Актау и Курык.

В начале февраля этого года масштабы обмеления Каспия с высоты птичьего полета заснял видеограф из Актау Нуркен Тажибай.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...