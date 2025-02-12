Поможет ли дноуглубление Каспия повысить рентабельность морских маршрутов

Из-за снижения уровня воды в Каспии судоходные компании не могут в полную мощь использовать свой транспорт, что влияет на рентабельность морских маршрутов. Специалисты считают, что помочь в сложившейся ситуации поможет дноуглубление водоема, передает портал Inbusiness.kz .

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Проблемы обмеления сказываются не только на экосистеме, но и судоходной отрасли страны в целом. По данным специалистов, снижение уровня моря составляет около 20 сантиметров в год. Максимальная загрузка сухогрузов и танкеров невозможна, иначе судна сядут на мель. Естественно, это сказывается на марже морских транспортировок.

Сейчас сухогрузы не догружаются от 600 до 1300 тонн. Нефтеналивные недоливаются до 2- 2, 5 тысяч тонн. Снижение загрузки судов снизит рентабельность этих маршрутов, поэтому дноуглубление на данном этапе порту просто необходимо, - отметил главный диспетчер Актауского международного морского торгового порта Вадим Новиков.

Правительство разработало проект дноуглубительных работ в три очереди. На первоначальный этап минтранспорта направляет 21 миллиард тенге.

Общий объем выемки грунта составит 2 миллиона 400 тысяч тонн. Глубина увеличится на полтора метра. В настоящее время приступают к первому этапу работ.

После завершения первого этапа работ, считают специалисты, проходные осадки позволят загружать судна полностью. Возобновится ли в последующем проект дноуглубления, зависит от динамики изменения уровня Каспийского моря. Если обмеление продолжится, правительству предстоит реализовать второй этап вмешательства в экосистему водоема. Что касается огромного количества грунта, который получат в результате дноуглубления, то его планируют использовать при строительстве новых терминалов в порту.

Напомним, в мае прошлого года в министерстве транспорта Казахстана заявили об утверждении комплексного плана развития морской инфраструктуры, а именно портов Актау и Курык.

В начале февраля этого года масштабы обмеления Каспия с высоты птичьего полета заснял видеограф из Актау Нуркен Тажибай.