Каспий продолжает уходить: масштабы обмеления сняли с дрона в Актау

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Набережная в 7А микрорайоне сильно изменилась за последние несколько лет. Некогда стоявшие в воде пирсы сегодня, в феврале 2025 года, находятся в нескольких десятков метров от кромки воды. Аналогичная ситуация по всей береговой линии. Дноуглубительные работы проводили в районе морпортов, яхт-клуба, водозаборного канала.

Между тем ученые в большинстве своем убеждены, что данное явление является абсолютно нормальным, носит природный характер. Они называют это «дыханием Каспия», и заявляют о том, что через какое-то время море вернется, поэтому категорически не советуют застраивать освободившуюся от воды территорию.

К сожалению, глубокого изучения и подтверждения теории на данный момент нет. Обещанный институт по изучению Каспия, который Президент страны поручил создать еще в ноябре 2022 года, так и не был открыт.

В январе прошлого года появилось сообщении о его юридической регистрации. Однако физически организация так и не заработала. Как сообщили редакции lada.kz, заминка произошла из-за процедуры передачи имущества с баланса Министерства водных ресурсов и ирригации РК на баланс Министерства экологии и природных ресурсов. Первые сняли с себя всякие обязательства, а вторые - Министерство экологии - пока их до конца не приняли, в связи с чем спросить за открытие института до сих пор не с кого.

Напомним, Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией и без института по изучению этого моря.