«Я был разочарован»: блогер из Актау об экоконференции в Баку

Общественник Азамат Сарсенбаев вернулся разочарованным с климатической конференции СОР 29. Блогер хотел услышать ответы на волнующие его вопросы - о массовой гибели тюленей и обмелении Каспия. На деле же оказалось, что эти проблемы не актуальны не только на международном уровне, но даже среди прикаспийских стран.

фото Азамата Сарсенбаева

В конференции СОР 29 приняли участие свыше 80 тысяч человек из 200 стран. Люди встречались, общались, делились экологическими проблемами своих стран, объясняли цели и задачи.

«Честно, ждал большего. Это, безусловно, грандиозное мероприятие. Типа казахстанского EXPO. Все пафосно, очень красиво. Но я ехал с конкретными целями. Мне хотелось узнать, что мировая общественность думает об обмелении Каспия, выслушать лучших экологов, попытаться как-то понять, ищут ли решения. Однако наш казахстанский павильон рассказывал гостям об экологическом воспитании молодежи, акциях «Таза Казахстан». Мне хотелось сказать: «И все? Только мусор осталось научить убирать, и больше проблем нет? Мы потеряли Аральское море, наш Каспий снизился на 2,5 метра и даже масштабные паводки не исправили ситуацию. У нас спокойно разгуливают браконьеры, уже 2000 мертвых тюленей? Вы серьезно», - рассказал в интервью корреспонденту lada.kz Азамат Сарсенбаев.

Экоактивист отметил, что самостоятельно решил поднять этот вопрос с учеными, однако был не слишком воодушевлен их ответами.

«Они сказали, чтобы я не переживал, что море уходит, якобы это естественный процесс и раньше так тоже было, и уже совсем скоро, лет через 5, я буду бояться, что Каспий нас затопит. Мне бы, конечно, все же хотелось более современного подхода к делу. Возможно, действительно, дело только в «дыхании Каспия». Однако невозможно исключать все имеющиеся в нашей жизни факторы, которых раньше, 30 лет назад, 60 и 90 просто не было. Они совсем не берут в расчёт увеличение и рост населения, развитие промышленности вокруг бассейна моря, увеличение забора воды из рек и других факторов, которые несомненно играют ключевую роль в деградации притоков воды в Каспийское море, из-за водного дисбаланса наше море в настоящее время активно отходит от берегов», - считает Азамат Сарсенбаев.

По мнению общественника, давным-давно назревает необходимость создать конференцию прикаспийских стран, где совместными усилиями проводилось бы изучение моря, создавались бы определенные мероприятия по его охране, оздоровлению притоков Волги и прочее.

«То, с какой легкостью они заявляют, что человек никак не влияет на климат, меня, честно говоря, озадачило. Понимаю, они люди с научными степенями, полученными лет 40 назад. Однако, ведь, возможно, что многое с тех пор изменилось. Что мы попросту не замечаем надвигающейся беды. Когда же она постучится в дома в виде аналога Аральского моря, будет не с кого спрашивать за упущенное время. Мне бы хотелось, чтобы уже сегодня, а лучше еще вчера был создан институт, привлекались современные ученые, желающие докопаться до истины, брались пробы, писались рекомендации. И если после проделанной работы будет сказано, что ничего страшного, все вернется - хорошо», - говорит Азамат Сарсенбаев.

К слову, о создании Института об изучении Каспия. В январе текущего года появилось сообщении о его юридической регистрации. На дворе конец ноября - физически организация так и не заработала. Как сообщили редакции lada.kz, «заминка» произошла из-за процедуры передачи имущества с баланса Министерства водных ресурсов и ирригации РК на баланс Министерства экологии и природных ресурсов.

«В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область 7 ноября 2022 года Главой государства дано поручение Министерству экологии и природных ресурсов Республики Казахстан создать государственный научный институт по исследованию Каспийского моря при взаимодействии с прикаспийскими государствами. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 318 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», МЭПР реорганизовано путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения. В связи с чем поручение о создании государственного научного института по исследованию Каспийского моря по непонятным причинам перешло в Министерство. Постановлением Правительства Республики Казахстана №36 от 25 января 2024 года создано некоммерческое акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» (далее - Институт). Вместе с тем, из-за несоответствия деятельности Института с функциями Министерства возникли проблемы финансирования через бюджетные программы Министерства. В этой связи Министерством национальной экономики проведен функциональный анализ в соответствии с Методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов. Согласно результатам проведенного анализа, Аппаратом Правительства Республики Казахстан принято решение о передаче Института в ведение Министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время МЭПР проводится работа по внесению изменений в постановление Правительства Республики Казахстана от 25 января 2024 года №36 «О создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря». Соответствующий проект постановления находится на согласовании заинтересованных государственных органов», - ответил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз.

Редакция lada.kz также направила запрос в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы узнать когда теперь ждать открытия института и что из себя он будет представлять, и получили ответ.

В настоящее время идет процесс передачи имущества некоммерческого акционерного общества из Министерства водных ресурсов и ирригации на баланс министерства экологии и природных ресурсов. Работа по формированию уставного капитала НАО еще не завершена. Разработано постановление правительства, которое проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, - говорится в ответе министерства экологии и природных ресурсов.

«На данный момент проводится процедура передачи имущества с баланса Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на баланс Министерства. Разработано соответствующее постановление Правительства, которое проходит процедуру согласования в заинтересованных государственных органах. На основании вышеизложенного представить полную информацию на интересующие Вас вопросы не представляется возможным», - сообщили в ведомстве.

Между тем, по последним данным этой осенью в Каспии погибли уже 2000 тюленей, продолжается и обмеление моря. Да и в целом Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией, и без институтат по изучению этого моря.