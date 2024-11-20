За месяц на побережье Каспия обнаружено почти 2000 тушек тюленей

Специалисты расходятся во мнении по поводу гибели животных – пока они озвучили две версии: выбросы природных газов в результате подводных землетрясений и загрязнение морской среды. Об этом сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

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С 24 октября по 18 ноября сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря только в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 1155 туш тюленей, выброшенных на побережье.

Облет береговой полосы Мангистауской области - островов Кулалы, Морской, Подгорный, Новый, а также районов Каражанбас и Каламкас был произведен комиссией 18 ноября. В результате обследования указанной территории обнаружено еще 834 туши тюленей. Следует отметить, что при визуальном осмотре все туши находились в сильно разложившемся состоянии, в связи с чем отобрать патологический материал не представилось возможным. Итого в период с 24 октября по 18 ноября 2024 года обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей, - рассказали в инспекции.

По мнению специалиста Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, предположительными причинами гибели морских животных могло стать загрязнение морской среды. В Комитете рыбного хозяйства же заявили, что предположительными причинами гибели морских животных могли стать природные явления – выбросы природных газов в результате подводных землетрясений.

Научными организациями произведен частичный отбор тканей внутренних органов, клыков и подкожного жира для проведения лабораторных исследований. Причины гибели тюленей будут известны после завершения лабораторных исследований. По мнению научных организаций, это может занять 3-4 месяца, - рассказали в инспекции.

Там же отметили, что вынос туш тюленей на побережье происходит вследствие штормового ветра со стороны моря. Гибель тюленей, по словам специалистов, фиксируется периодически, начиная с 2000-х годов.

Сотрудниками инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора отобраны пробы патологических материалов, которые исследуются в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане на предмет инфекционных заболеваний. Отобранные пробы исследовали на пастереллез, грипп птиц, чуму плотоядных, сальмонеллёз и листериоз. Результат по всем образцам – отрицательный. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, продолжительность которых может занять до 10 дней, - пояснили в инспекции.

Напомним, 12 ноября мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер. Позже стало известно, что на берегу моря на территории Тупкараганского района обнаружено 289 тушек тюленей. С помощью местного исполнительного органа они были собраны и перевезены на полигон. Совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования найденных туш тюленей. Отобраны пробы 112 тюленей.