Мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер

Блогер Абай Жанысбаев в своем Instagram показал видео с мертвыми тюленями на берегу Каспия.

Кадр видео

На кадрах видео видно, что вдоль всего берега лежат туши мертвых тюленей.

Абай Жанысбаев рассказал корреспонденту Lada.kz, что снимал видео 12 ноября в районе Форт-Шевченко.

Если вы окажетесь на берегу Каспия, перед вами откроется печальное зрелище — мертвых тюленей продолжает выносить на берег, - отметил блогер.

Во время съемки Абай Жанысбаев насчитал около 80 туш мертвых тюленей, вынесенных на берег.

Напомним, смертельная статистика по тюленям неуклонно растет. По данным специалистов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, зафиксировано 734 туши.