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14.11.2024, 13:52

Мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер

Экология 0 1 230 Лиана Рязанцева

Блогер Абай Жанысбаев в своем Instagram показал видео с мертвыми тюленями на берегу Каспия.

Кадр видео
Кадр видео

На кадрах видео видно, что вдоль всего берега лежат туши мертвых тюленей.

Абай Жанысбаев рассказал корреспонденту Lada.kz, что снимал видео 12 ноября в районе Форт-Шевченко.

Если вы окажетесь на берегу Каспия, перед вами откроется печальное зрелище — мертвых тюленей продолжает выносить на берег, - отметил блогер.

Во время съемки Абай Жанысбаев насчитал около 80 туш мертвых тюленей, вынесенных на берег.

Напомним, смертельная статистика по тюленям неуклонно растет. По данным специалистов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, зафиксировано 734 туши.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Кашаган!!! Все это оттуда.... не сало рыбы..теперь тюленей, завтра и море погибнет...А мы просто наблюдаем((
14.11.2024, 09:22
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