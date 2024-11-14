Мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер

Блогер Абай Жанысбаев в своем Instagram показал видео с мертвыми тюленями на берегу Каспия.
На кадрах видео видно, что вдоль всего берега лежат туши мертвых тюленей.
Абай Жанысбаев рассказал корреспонденту Lada.kz, что снимал видео 12 ноября в районе Форт-Шевченко.
Если вы окажетесь на берегу Каспия, перед вами откроется печальное зрелище — мертвых тюленей продолжает выносить на берег, - отметил блогер.
Во время съемки Абай Жанысбаев насчитал около 80 туш мертвых тюленей, вынесенных на берег.
Напомним, смертельная статистика по тюленям неуклонно растет. По данным специалистов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, зафиксировано 734 туши.
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