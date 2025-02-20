В Казахстане планируют изъять редкие виды рыб и каспийского тюленя для научных целей

Министерство сельского хозяйства разработало проект, предусматривающий изъятие ограниченного количества редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных. Об этом сообщает Комитет рыбного хозяйства минсельхоза РК.

Фото: минсельхоз РК

Согласно проекту, изъятию подлежат каспийский тюлень, аральский шип, аральский усач, нельма и каспийский лосось. Данная мера направлена на проведение научных исследований и воспроизводственные мероприятия.

Проект постановления разработан с учетом научных рекомендаций. Изъятие будет осуществляться в строго ограниченных количествах и под контролем уполномоченного органа, подчеркивают в министерстве сельского хозяйства.

Предполагается, что принятые меры помогут в изучении состояния популяций этих видов и разработке программ по их сохранению и восстановлению.