В Казахстане создадут открытую базу данных о каспийском тюлене

В Казахстане появится открытая база данных о каспийском тюлене. Как считают эксперты, ресурс позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению эндемика. Проект реализует Центрально-Азиатский институт экологических исследований ( CAIER ).

Фото: naked-science.ru

Ученые института на протяжении 10 лет занимаются проблемой ухудшения экологической обстановки на Каспии и ведут научно-исследовательские работы по сохранению популяции каспийского тюленя. За это время было проведено девять экспедиций с участием международных ученых в области морского биоразнообразия. Данные этих научно-исследовательских работ показали катастрофическую экологическую обстановку на Каспии и стали основанием для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.

Для изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя требуется доступ к научным исследованиям, многие из которых на данный момент разрознены и находятся в закрытом доступе. За 10 лет научно-исследовательской работы учеными нашего института проведены уникальные анализы и собрана обширная база данных. Мы планируем создать открытую big date, которая позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению каспийского тюленя и всего прикаспийского региона, - считает Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований.

Так, в начале февраля завершилась очередная научно-исследовательская экспедиция CAIER на Каспии, в ней приняли ученые из Великобритании, Казахстана и США, а также съемочная группа международного телеканала BBC. Во время экспедиции была оказана ветеринарная помощь больным каспийским тюленям, отобраны пробы воды, снежного покрова и проведен ряд уникальных анализов.Также на животных установлены биометрические облегченные датчики слежения.

Приборы для мониторинга каспийских тюленей были созданы Халедом Саламой, профессором электротехники и вычислительной техники университета KAUST, доктором Эккардом Ле Ру и доктором Алтынай Кайдаровой, главным научным сотрудником Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя (создан на базе CAIER).

Датчики, включая три спутниковых модуля и один модуль LoRa, позволяют минимизировать вмешательство в естественное поведение тюленей. Такой подход обеспечил получение точных данных о температуре, давлении/глубине, местоположении GPS, скорости перемещения, ориентации и проводимости без значительного влияния на поведенческие паттерны животных.

В свою очередь, профессор Даниель Коста, ведущий мировой исследователь ластоногих, принимавший участие в экспедиции CAIER, считает, что выполненные анализы внесут значимый вклад в исследование сокращения популяции каспийского тюленя.

Лаборатория Коста с энтузиазмом собирала различные биологические образцы у каспийских тюленей во время экспедиции 2025 года. Мы с нетерпением ждем результатов анализа, который поможет нам глубже понять объем крови, физиологию стресса, поведенческие особенности кормления, энергетические затраты на размножение, гематологические показатели, состав молока и многое другое. Мы благодарны за приглашение принять участие в этой экспедиции и с радостью продолжаем изучать экологию и здоровье этого уникального вида, - говорит Даниель Коста.

На данный момент все пробы отправлены для исследования в высокотехнологичную лабораторию. Планируется, что результаты анализов будут включены в единую базу данных о жизнедеятельности каспийского тюленя.

Миссией Центрально-Азиатского института экологических исследований (ЦАИЭИ) является системный подход в сохранении и восстановлении экологической безопасности. Они поддерживают цели ООН по сохранению окружающей среды.

Напомним, начиная с 2015 года в Мангистауской области проводятся экспедиции в места скопления млекопитающих для изучения условий их жизни. За эти годы казахстанскими и международными учеными сделан ряд выводов о сокращении популяции. Подробнее о них – по ссылке.