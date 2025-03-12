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12.03.2025, 10:10

Десятки тюленей продолжают обнаруживать в степях Мангистау

Экология 0 1 819 Ольга Максимова

Большинство особей тюленей вернулись в естественную среду обитания. Еще несколько десятков обнаружили и вернули в воду во время обследования береговой линии, передает Lada.kz ссылкой на Комитет рыбного хозяйства Казахстана.

Найденные тюлени. Скриншот из видео
Найденные тюлени. Скриншот из видео

С 7 по 9 марта 2025 года государственные инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, представители акимата Мангистауской области и сотрудники Научно-производственного центра «Микробиологии и вирусологии» провели мониторинг береговой линии Каспийского моря.

На данный момент погодные условия улучшились, и большинство особей тюленей самостоятельно вернулись в естественную среду обитания. В ходе поисковых работ специалисты обнаружили, собрали и выпустили в воду около 30 молодых тюленей.

Воздушный облет региона для выявления тюленей, ушедших на значительное расстояние от моря, запланирован сегодня, 12 марта.

Ситуация находится на контроле профильного ведомства министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

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