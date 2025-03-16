Мертвые птицы и мусор: отдыхающие возмутились состоянием пляжа в Мангистау

В районе Голубой бухты местные отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа, сообщает Lada.kz.
Запланированный отдых у моря обернулся неприятной картиной для семьи из Актау, которая отправилась в эти выходные на пляж «Голубая бухта».
Перед ними сразу же предстал разбросанный у контейнеров мусор.
Вскоре у берега они застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал и погибший тюлень.
Не за этим мы ехали. Мусор и такое количество мертвых птиц прямо возмутило, - говорит отец семейства.
Также семья увидела валяющиеся гильзы.
Люди подозревают, что здесь ведется незаконная охота и просят разобраться в данном вопросе.
Корреспондент Lada.kz направил информацию компетентным органам.
Ранее жители Актау жаловались на состояние пляжа «Достар», назвав его мусорным ведром. Подробнее по ссылке.
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