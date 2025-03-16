Мертвые птицы и мусор: отдыхающие возмутились состоянием пляжа в Мангистау

В районе Голубой бухты местные отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Запланированный отдых у моря обернулся неприятной картиной для семьи из Актау, которая отправилась в эти выходные на пляж «Голубая бухта».

Перед ними сразу же предстал разбросанный у контейнеров мусор.

Вскоре у берега они застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал и погибший тюлень.

Не за этим мы ехали. Мусор и такое количество мертвых птиц прямо возмутило, - говорит отец семейства.

Также семья увидела валяющиеся гильзы.

Люди подозревают, что здесь ведется незаконная охота и просят разобраться в данном вопросе.

Корреспондент Lada.kz направил информацию компетентным органам.

Ранее жители Актау жаловались на состояние пляжа «Достар», назвав его мусорным ведром. Подробнее по ссылке.