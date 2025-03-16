«Море гибнет»: блогер обнаружил мертвых уток на пляже в Актау

Местный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, прогуливаясь по побережью Каспийского моря, обнаружил мертвых уток и нуждающегося в помощи лебедя, сообщает Lada.kz .

Фото Азамата Сарсенбаева

Сегодня, 16 марта, Азамат Сарсенбаев обнаружил на берегу в 1 микрорайоне две тушки уток. Кроме того, поблизости находился погибающий лебедь. Птица находится в критическом состоянии.

Тем временем исследователь казахской мифологии, писатель, киносценарист, кандидат философских наук Зира Наурызбай опубликовала в Stories в Instagram пост, в котором обратилась к президенту страны, заявляя, что море гибнет.

Актау – удивительный город, единственный в стране с морским вайбом. Пенсионеры утром заплывают в море, мальчишки приезжают на море на велосипедах и ловят рыбу. Плавают лебеди, бродят фламинго. А здесь на фото блогер, рядом с ним трупы лебедя и тюленя. Море гибнет, @tokayev_online, надо что-то делать, - пишет Зира Наурызбай.

Lada.kz направила запрос в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

Ранее в районе Голубой бухты отдыхающие наткнулись на множество мертвых пернатых. Люди также пожаловались на санитарное состояние пляжа.