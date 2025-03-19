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19.03.2025, 17:05

Достояние Мангистау! Среднеазиатский барс попал в фотоловушки в природном парке

Экология 0 2 323 Гульмира Садырова

В объективы фотокамер на территории государственного регионального природного парка «Кызылсай» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области попал среднеазиатский барс. Об этом  сообщает Lada.kz по информации  руководителя учреждения Мынбергена Каратауова.

Среднеазиатский барс. Фото предоставил М.Каратауов
Среднеазиатский барс. Фото предоставил М.Каратауов

Факт обитания среднеазиатского барса в природном парке подтвердили снимки с фотоловушек.

«Наши сотрудники раз в месяц собирают данные с камер. Вчера, 18 марта, в числе других представителей фауны в видеоматериалах был обнаружен пятнистый барс. Фотоловушки зафиксировали также волков, лис, архаров, разные виды птиц», - прокомментировал Мынберген Каратауов.

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