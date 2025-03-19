Достояние Мангистау! Среднеазиатский барс попал в фотоловушки в природном парке

Факт обитания среднеазиатского барса в природном парке подтвердили снимки с фотоловушек.

«Наши сотрудники раз в месяц собирают данные с камер. Вчера, 18 марта, в числе других представителей фауны в видеоматериалах был обнаружен пятнистый барс. Фотоловушки зафиксировали также волков, лис, архаров, разные виды птиц», - прокомментировал Мынберген Каратауов.