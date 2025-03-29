Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау

В 200 метрах от автодороги в 18А микрорайоне около забора экс-резиденции главы государства образовалась несанкционированная свалка, которая растянулась на несколько километров, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Большая часть отходов – это строительный мусор, рассказывают жители 18А микрорайона.

Помимо этого замечено много стеклянных бутылок.

Эти горы мусора тянутся на большое расстояние. Картина сверху бы дала понять, насколько это серьезно. Если Актау – туристический рай, то Дубай и Баку нервно курят в сторонке, - говорят жители 18А микрорайона.

Люди просят провести на данной территории субботник в рамках акции «Таза Қазақстан».

Lada.kz направила запрос в Актауский городской акимат.

Напомним, ранее в 38 микрорайоне, недалеко от родильного дома, экологами была обнаружена несанкционированная свалка. Выяснилось, что её устроил водитель грузовика, выбросивший мусор прямо на открытой территории.

Специалисты призывают жителей проявлять активную гражданскую позицию – сообщать о фактах выброса мусора по номеру телефона: +7 (7292) 30-12-89 или напрямую в полицию.