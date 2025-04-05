Когда ожидать подъем уровня Каспия – ответ эксперта

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Как заявил изданию Caliber.Az профессор Амир Алиев, заведующий отделом Каспийского моря Института географии имени Гасана Алиева при министерстве науки и образования Азербайджана, в период с 1978 по 1995 год уровень моря повышался, а затем стал снижаться. Обмеление продолжается до сих пор.

По прогнозам, процесс снижения уровня Каспийского моря продолжится в ближайшие 10-15 лет. Затем, приблизительно в 2040-2050 годах, ожидается новый подъем. В целом, последние 4000 лет уровень Каспия снижается примерно 200-220 лет, а затем примерно столько же времени повышается. Последний раз наивысший уровень был зафиксирован в 1805 году. С того дня уровень воды падает, хотя иногда наблюдаются незначительные подъемы, - заявил ученый.

Обмеление Каспия приносит большой урон судоходству и рыболовству. В целом из-за падения уровня моря в Азербайджане береговая линия отступила на 100, 200, 500 метров, местами даже на километр.

Ранее депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Сергей Пономарев заявил, что Каспий может превратиться в лужу без животных и рыбы.