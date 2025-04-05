Когда ожидать подъем уровня Каспия – ответ эксперта

Ученый из Азербайджана назвал дату начала подъема уровня Каспийского моря, сообщает Lada.kz.
Как заявил изданию Caliber.Az профессор Амир Алиев, заведующий отделом Каспийского моря Института географии имени Гасана Алиева при министерстве науки и образования Азербайджана, в период с 1978 по 1995 год уровень моря повышался, а затем стал снижаться. Обмеление продолжается до сих пор.
По прогнозам, процесс снижения уровня Каспийского моря продолжится в ближайшие 10-15 лет. Затем, приблизительно в 2040-2050 годах, ожидается новый подъем. В целом, последние 4000 лет уровень Каспия снижается примерно 200-220 лет, а затем примерно столько же времени повышается. Последний раз наивысший уровень был зафиксирован в 1805 году. С того дня уровень воды падает, хотя иногда наблюдаются незначительные подъемы, - заявил ученый.
Обмеление Каспия приносит большой урон судоходству и рыболовству. В целом из-за падения уровня моря в Азербайджане береговая линия отступила на 100, 200, 500 метров, местами даже на километр.
Ранее депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Сергей Пономарев заявил, что Каспий может превратиться в лужу без животных и рыбы.
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