Волга мелеет: что ждет Каспийское море

Приток воды с Волги уменьшается, однако остальные реки способны спасти ситуацию. О проблеме с обмелением Каспия рассказывает российский академик Александр Цветков, передает Lada.kz .

Побережье Актау. Фото из архива

Бесснежная зима принесла за собой последствия в виде обмеления Волги - одной из главных артерий, питающих Каспийское море. Крупная судоходная магистраль отошла от берегов на несколько метров. Там, где была вода, теперь песчаные проплешины. Что будет, если Волга продолжит мелеть?

Научный сотрудник лаборатории гидрологии и гидрохимии Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук Александр Цветков в беседе с 76.RU рассказал: перед тем как оказаться в Каспийском море, воды Волги проходят несколько водохранилищ.

До Каспийского моря им еще дотечь надо. В каскаде Волжско-Камских водохранилищ есть два самых крупных: Рыбинское и Куйбышевское. Они выполняют много функций, в частности, служат накопителями воды для осуществления судоходства в Чебоксарском водохранилище, потому что оно не дошло до проективной отметки. А еще на Нижней Волге дальше Волгограда, там тоже происходит обмеление дельты и занесение ее песком, - пояснил Александр Цветков.

Один из важных объектов, связанных с Волгой, - Волго-Донской судоходный канал. Там воды тоже не так уж и много, рассказал ученый, но выручают водохранилища.

Поэтому говорить, дойдет вода до Каспия или не дойдет, очень сложно, - добавил ученый.

Волга - не единственная река, впадающая в Каспийское море. Его питают больше ста больших и малых рек. Из них принято выделять несколько крупных. В их числе река Урал. Она берет начало на одной из вершин хребта Уралтау.

Она отчасти и спасает ситуацию с мелководьем на Волге. Ее бассейн, напротив, активно наполняется в последнее время.

Такого наполнения, как от Волги, конечно, не будет. Но, в принципе, она принесет свою воду. Плюс по Волжско-Камскому каскаду у нас есть еще Кама, вы про нее тоже не забывайте. И на Каме, по прогнозам Гидромета, порядка 60% снега оставалось на 20 марта, - рассказал Александр Цветков.

То есть, помимо Волги, у Каспийского моря есть еще достаточно притоков. Пересыхание ему не грозит.