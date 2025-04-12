Морская вода в норме – экологи Актау

Экологи не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации элементов в пробе воды, взятой после обнаружения мертвых птиц в прибрежной полосе Актау, передает Lada.kz .

Скриншот из видео департамента экологии МО

Сотрудники департамента экологии взяли пробы морской воды 3 апреля в прибрежной зоне 4А микрорайона. Ранее там обнаружили несколько тушек мертвых птиц.

Полученный образец был подвергнут лабораторному анализу. По результатам лабораторного анализа превышений предельно допустимых значений не выявлен», - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Как сообщили в департаменте экологии, совместно с ТОО «МАЭК» проводится ежеквартальный мониторинг путем отбора проб воды. Так, 10 апреля экологи взяли пробы воды водозаборного канала морской насосной станции ТЭЦ-1 и водосбросного канала.