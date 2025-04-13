18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.94
583.74
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.04.2025, 21:38

Уровень Каспия может снизиться до 21 метра уже к 2100 году

Экология 0 1 459 Ольга Максимова

При снижении уровня воды хотя бы на пять метров зона размножения каспийского тюленя сократится до 81%, передает Информбюро.

Каспийское море. Фото: a-r.az/ru
Каспийское море. Фото: a-r.az/ru

Глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea выражает глубокую обеспокоенность в связи с опубликованным в журнале Nature междисциплинарным научным исследованием, посвящённым снижению уровня Каспийского моря и его последствиям для окружающей среды, инфраструктуры и экономики региона.

Исследование, выполненное международной группой учёных из Великобритании, Казахстана и России, представляет системный анализ возможных сценариев падения уровня воды в Каспии до конца XXI века и их масштабных последствий.

Научная картина, представленная в статье, подтверждает наши наихудшие опасения. Каспийское море находится в фазе ускоренного обмеления с последствиями, которые невозможно игнорировать, - отмечает основатель движения Save the Caspian Sea Вадим Ни. 

Основные факты, зафиксированные в международном исследовании, говорят о том, что при неблагоприятном сценарии уровень Каспийского моря может снизиться до 21 метра к 2100 году.

При снижении на пять метров зона размножения каспийского тюленя сократится до 81%. 94% морских охраняемых территорий утратят актуальность, а экономические потери региона могут превысить 10 млрд долларов в год.

При снижении уровня воды на 10 метров будут утрачены до 45% летне-осенних нерестилищ осетровых рыб, порт Актау окажется в 89 км от воды. В случае критического падения уровня воды 37% площади Каспия может быть полностью утрачено (до 143000 км² водной поверхности).

Согласно мнению учёных, падение уровня моря приведёт к деградации экосистем, потере биоразнообразия, нарушению судоходства, исчезновению традиционных промыслов и кризису прибрежных сообществ. Новые участки суши, которые образуются после отступления воды, будут непригодны для сельского хозяйства и заселения. Существующие формы природоохраны, построенные на статичных границах, теряют свою функциональность.

Активисты движения напомнили, что, по данным мониторинга, с 2005 по 2023 годы уровень Каспийского моря снизился на 185 сантиметров, а площадь водной поверхности сократилась более чем на 31 000 км2. 

Глобальное экодвижение Save the Caspian Sea основано в декабре 2024 года при участии казахстанских и международных НПО. Его цель – сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря и повышение ответственности нефтяных корпораций за экологические последствия их деятельности. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.