Уровень Каспия может снизиться до 21 метра уже к 2100 году

При снижении уровня воды хотя бы на пять метров зона размножения каспийского тюленя сократится до 81%, передает Информбюро .

Каспийское море. Фото: a-r.az/ru

Глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea выражает глубокую обеспокоенность в связи с опубликованным в журнале Nature междисциплинарным научным исследованием, посвящённым снижению уровня Каспийского моря и его последствиям для окружающей среды, инфраструктуры и экономики региона.

Исследование, выполненное международной группой учёных из Великобритании, Казахстана и России, представляет системный анализ возможных сценариев падения уровня воды в Каспии до конца XXI века и их масштабных последствий.

Научная картина, представленная в статье, подтверждает наши наихудшие опасения. Каспийское море находится в фазе ускоренного обмеления с последствиями, которые невозможно игнорировать, - отмечает основатель движения Save the Caspian Sea Вадим Ни.

Основные факты, зафиксированные в международном исследовании, говорят о том, что при неблагоприятном сценарии уровень Каспийского моря может снизиться до 21 метра к 2100 году.

При снижении на пять метров зона размножения каспийского тюленя сократится до 81%. 94% морских охраняемых территорий утратят актуальность, а экономические потери региона могут превысить 10 млрд долларов в год.

При снижении уровня воды на 10 метров будут утрачены до 45% летне-осенних нерестилищ осетровых рыб, порт Актау окажется в 89 км от воды. В случае критического падения уровня воды 37% площади Каспия может быть полностью утрачено (до 143000 км² водной поверхности).

Согласно мнению учёных, падение уровня моря приведёт к деградации экосистем, потере биоразнообразия, нарушению судоходства, исчезновению традиционных промыслов и кризису прибрежных сообществ. Новые участки суши, которые образуются после отступления воды, будут непригодны для сельского хозяйства и заселения. Существующие формы природоохраны, построенные на статичных границах, теряют свою функциональность.

Активисты движения напомнили, что, по данным мониторинга, с 2005 по 2023 годы уровень Каспийского моря снизился на 185 сантиметров, а площадь водной поверхности сократилась более чем на 31 000 км2.

Глобальное экодвижение Save the Caspian Sea основано в декабре 2024 года при участии казахстанских и международных НПО. Его цель – сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря и повышение ответственности нефтяных корпораций за экологические последствия их деятельности.