Власти не смогли утилизировать гниющих тюленей близ Актау

Отдыхающие сообщили об обнаружении более десятка туш тюленей в районе 43-го километра. Компетентные органы рассказали, почему гниющих млекопитающих не утилизировали, передает Lada.kz .

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Отдыхающие сообщили, что вдоль берега в районе 43-го километра лежат останки не менее 15 погибших тюленей.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что, вероятнее всего, их выбросило на берег еще осенью прошлого года.

Чиновники и экологи на тот момент зафиксировали массовую гибель млекопитающих. Часть побережья была очищена. В труднодоступных же местах, куда не смогла добраться техника, тюлени остались лежать под открытым небом. На кадрах видно, что туши занесло песком, - отметили специалисты.

Отметим, каспийский тюлень включен в Красную книгу и в других прикаспийских странах – России, Туркменистане и Азербайджане.

К слову, ранее местные жители обнаружили туши млекопитающих недалеко от экс-резиденции Президента. Но ими так никто и не заинтересовался.