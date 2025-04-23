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22.04.2025, 19:34

Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?

Экология 0 2 506 Сергей Кораблев

На фоне дефицита зеленых насаждений в областном центре горожане пожаловались на ликвидацию свежей травы в сквере имени Тараса Шевченко. Местные жители попросили чиновников разъяснить ситуацию, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 5 микрорайона
Фото жителей 5 микрорайона

Жители 5 микрорайона сняли на видео, как рабочие выдирают свежую траву в сквере Тараса Шевченко, расположенного в 4 микрорайоне. Люди посчитали мероприятие не благоустройством города, а ликвидацией малочисленных растений в Актау.

В городе и так нехватка зеленых зон. У нас и без того частые пыльные бури – трава хотя бы частично их сдерживает. Закономерный вопрос: зачем лишать зелени и без того пыльный город?, - возмутились жители 5 микрорайона.

Люди потребовали объяснений от городской администрации.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Работы по озеленению Актау с 2022 года осуществляются в рамках государственно-частного партнерства сроком на пять лет. В настоящее время озеленители ТОО «Green City Aktau» проводят работы по уходу за зелеными насаждениями, их поливу и посадке на территории города. В рамках работ по уходу за зелеными насаждениями были проведены работы по очистке сорной растительности, выросшей вместе с зелеными насаждениями на территории сквера. Несвоевременное удаление данных сорняков может негативно повлиять на полив и рост зеленых насаждений, - пояснили чиновники.

Напомним, ранее жители Актау возмутились вырубкой и спилом зеленых насаждений на центральном городском пляже. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
У ЖКХ всегда найдётся отмазка. Надо выкосить траву, что бы снова её посадить.
23.04.2025, 03:24
Vladimir00
Vladimir00
Да пошли вы.спецы хреновы.трава наоборот сохраняет влагу.все выдирают вырубают и ещё что то оправдать хотят.в конце то концов хоть кто то огребет лопатой по горбу этих горе спецов..
22.04.2025, 16:18
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