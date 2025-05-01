Пыльная буря и гроза ожидаются в Мангистау

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют пыльную бурю и грозу завтра, 2 мая, в Мангистау, передает Lada.kz .

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РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области. Согласно данным синоптиков, 2 мая на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, порывы 17-22 метров в секунду. На северо-востоке, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере области и в Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

По информации «Gismeteo», 2 мая синоптики прогнозируют солнечную погоду в Актау. Температура днем составит +23°C, а ночью +17°C. Ветер сильный, порывы 7-16 метров в секунду.