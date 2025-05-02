Костры за высоким забором: на удушающий смог пожаловались жители Актау

Жители 2 микрорайона возмущены едким дымом с территории департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

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Жильцы домов №2 и №3 во 2 микрорайоне города вновь бьют тревогу из-за невыносимого зловония.

По словам жителей, вечером 1 мая сотрудники ведомства сжигали мусор и макулатуру за высоким забором. В воздух поднимался едкий дым, который распространялся на близлежащие дома и держался в воздухе несколько часов.

Это уже не первый раз! Почему никто не может навести порядок?! Дышать невозможно!, - возмущаются люди.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в пограничную службу КНБ РК. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, в начале февраля жители 2 микрорайона жаловались на перманентное зловоние, исходящее с территории пограничной службы КНБ РК.