Многочисленное стадо сайгаков пересекло дорогу в Мангистау

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Видео, как утверждают пользователи, было снято на днях в окрестностях села Бейнеу.

Как сообщил председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, это знаковый момент для всей страны.

Судя по видео, численность устюртской популяции сайгаков значительно возросла, а животные начали возвращаться на исторические территории, готовясь к окоту. Сейчас основная популяция обитает на стыке Байганинского и Шалкарского районов Актюбинской области, изредка заходя в Бейнеуский район. Также небольшая группировка сайгаков сохраняется на территории Каракалпакстана, - делится эксперт.

Адильбек Козыбаков подчеркивают важность бережного отношения к дикой природе. Водителям он советует останавливаться и пропускать животных без звуковых сигналов, чтобы избежать их стресса.

Если мы хотим сохранить и приумножить популяцию сайгаков, джейранов и других краснокнижных животных, необходимо бурить артезианские скважины и восстанавливать природные пастбища, - добавил эксперт.

Возвращение сайгаков на исторические земли, отмечает Адильбек Козыбаков, это мощный знак возрождения уникальной экосистемы Казахстана.