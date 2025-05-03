Многочисленное стадо сайгаков пересекло дорогу в Мангистау

Местные жители стали свидетелями поистине редкого и завораживающего события - огромное стадо сайгаков стремительно пересекло проезжую часть, сообщает Lada.kz.
Видео, как утверждают пользователи, было снято на днях в окрестностях села Бейнеу.
Как сообщил председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, это знаковый момент для всей страны.
Судя по видео, численность устюртской популяции сайгаков значительно возросла, а животные начали возвращаться на исторические территории, готовясь к окоту. Сейчас основная популяция обитает на стыке Байганинского и Шалкарского районов Актюбинской области, изредка заходя в Бейнеуский район. Также небольшая группировка сайгаков сохраняется на территории Каракалпакстана, - делится эксперт.
Адильбек Козыбаков подчеркивают важность бережного отношения к дикой природе. Водителям он советует останавливаться и пропускать животных без звуковых сигналов, чтобы избежать их стресса.
Если мы хотим сохранить и приумножить популяцию сайгаков, джейранов и других краснокнижных животных, необходимо бурить артезианские скважины и восстанавливать природные пастбища, - добавил эксперт.
Возвращение сайгаков на исторические земли, отмечает Адильбек Козыбаков, это мощный знак возрождения уникальной экосистемы Казахстана.
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