Мертвых раков обнаружили в водосбросном канале в Актау

Жители Актау беспокоятся о состоянии фауны Каспия – вслед за погибшими тюленями обнаружены мертвые раки, передает Lada.kz .

Мертвые раки. Фото читателей

Редакции Lada.kz 3 мая сообщили о том, что на водосбросном канале на Солдатском пляже обнаружены десятки мертвых раков.

Жители Актау выражают опасения о печальном состоянии фауны Каспийского моря – тревожные новости об обнаружении погибших обитателей моря поступают с тревожащей регулярностью, одновременно уполномоченные органы не дают исчерпывающих ответов о причинах их гибели.

Редакция Lada.kz ожидают комментарий от рыбинспекции и департамента экологии Мангистауской области.

Напомним, более 80 мертвых тюленей обнаружили 29 апреля в Тупкараганском районе.