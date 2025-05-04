Мертвых раков обнаружили в водосбросном канале в Актау

Жители Актау беспокоятся о состоянии фауны Каспия – вслед за погибшими тюленями обнаружены мертвые раки, передает Lada.kz.
Редакции Lada.kz 3 мая сообщили о том, что на водосбросном канале на Солдатском пляже обнаружены десятки мертвых раков.
Жители Актау выражают опасения о печальном состоянии фауны Каспийского моря – тревожные новости об обнаружении погибших обитателей моря поступают с тревожащей регулярностью, одновременно уполномоченные органы не дают исчерпывающих ответов о причинах их гибели.
Редакция Lada.kz ожидают комментарий от рыбинспекции и департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, более 80 мертвых тюленей обнаружили 29 апреля в Тупкараганском районе.
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