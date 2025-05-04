Мертвые раки в водосбросном канале – в рыбинспекции Мангистау рассказали о результате проверки

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с представителями регионального департамента экологии осмотрели место обнаружения мертвых раков и факт массовой гибели не подтвердили, передает Lada.kz .

Мертвые раки. Фото читателя

Как сообщили в рыбной инспекции, вечером 3 мая, а также утром 4 мая совместно со специалистом департамента экологии была обследована береговая линия пляжа.

Мониторинг береговой полосы показал, что некоторые количество засохших раков имеются, но о массовой гибели говорить не приходится. Департамент экологии собрал пробы воды в этом месте для проведения лабораторного анализа, - рассказали в ведомстве.

Напомним, Lada.kz вечером 3 мая прислали видеозапись с мертвыми раками. Как рассказал автор кадров, погибших членистоногих обнаружили в водосбросном канале на Солдатском пляже.