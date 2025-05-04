На проблему загрязнения озера Оймаша обратили внимание экологи Мангистау

Фото прислано жителями

Начальник управления экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, начальник областной специализированной природоохранной прокуратуры Ильяс Сандыбаев, заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев и заместитель главы сельского округа Атамекен Абзал Тастанов обсудили проблему мусора, разбросанного возле озера Оймаша.

На выездном совещании был поднят вопрос ликвидации несанкционированных свалок мусора. Было решено привлечь сотрудников соответствующих акиматов для уборки и восстановления территории.

Напомним, ранее проблему загрязнения водоема обратили внимание местные жители. Они рассказали, что Оймаша давно стала местом сброса строительного и бытового мусора. Жители даже фиксировали на видео грузовые автомобили, которые сваливали отходы у водоёма в светлое время суток.