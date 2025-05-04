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04.05.2025, 13:11

На проблему загрязнения озера Оймаша обратили внимание экологи Мангистау

Экология 0 1 855 Наталья Вронская

Озеро Оймаша, экологическое состояние которого тревожит проживающих поблизости людей, привлекло внимание чиновников, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями
Фото прислано жителями

Начальник управления экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, начальник областной специализированной природоохранной прокуратуры Ильяс Сандыбаев, заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев и заместитель главы сельского округа Атамекен Абзал Тастанов обсудили проблему мусора, разбросанного возле озера Оймаша.

На выездном совещании был поднят вопрос ликвидации несанкционированных свалок мусора. Было решено привлечь сотрудников соответствующих акиматов для уборки и восстановления территории.

Напомним, ранее проблему загрязнения водоема обратили внимание местные жители. Они рассказали, что Оймаша давно стала местом сброса строительного и бытового мусора. Жители даже фиксировали на видео грузовые автомобили, которые сваливали отходы у водоёма в светлое время суток.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
awa1314133
awa1314133
Такая же свалка мусора находится вокруг городского православного кладбища, со всех сторон. Каждый день она увеличивается! А вы видели такую свалку на мусульманском кладбище в Акшукуре? Это кощунство!
04.05.2025, 17:29
fox1167
fox1167
Начальник управления экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, начальник областной специализированной природоохранной прокуратуры Ильяс Сандыбаев, заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев и заместитель главы сельского округа Атамекен Абзал Тастанов ------Проснулись! Всех этих четверых типов надо оштрафовать и уволить со своих насиженных кресел! Участкового забыл его в эту же компашку
04.05.2025, 09:34
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