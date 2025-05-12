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12.05.2025, 17:52

Жители Актау сообщили о нелегальном мусорном полигоне

Экология 0 1 015 Лиана Рязанцева

Жители Актау бьют тревогу – у озера Оймаша обнаружен нелегальный мусорный полигон. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в департамент экологии Мангистауской области.  

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам горожан, нелегальный полигон расположен на частной территории. Туда свозят горы бытового и строительного мусора.

На частной территории в пригороде устроили полноценный мусорный полигон. За выброс отходов взимается плата – 1000 тенге за «ЗИЛ» или «Газель», и до 3000 тенге за «КамАЗ». На месте работает спецтехника – погрузчики и экскаваторы, которые разравнивают и закапывают мусор. Здесь сбрасывают всё подряд, и бытовой, и строительный мусор. Акимат, видимо, закрывает на это глаза. Не понимаю, как можно такое игнорировать – это же экологическая катастрофа! Представьте, если всё это загорится, мы просто задохнёмся!, - возмущаются местные жители.

Жители требуют немедленного вмешательства властей и ликвидации нелегального полигона, пока ситуация не переросла в настоящую угрозу для здоровья и жизни людей.

Редакция Lada.kz обратилась в департамент экологии Мангистауской области с просьбой прокомментировать положение дел и принять меры в отношении выявленного нелегального мусорного полигона.

Глава ведомства Армат Жусипкалиев подтвердил факт существования нелегального мусорного полигона.

Да, действительно, на частной территории осуществляется незаконная деятельность по размещению отходов. В Актау официально разрешён только один полигон – в районе посёлка Баянды. Вход на частную территорию возможен только с участием правоохранительных органов. Со своей стороны мы уже проинформировали соответствующие службы, - сказал Армат Жусипкалиев.

По словам руководителя департамента экологии, владелец земельного участка нарушает нормы Экологического кодекса РК.

Открытие нелегального мусорного полигона – это грубое нарушение законодательства и, по сути, абсурдная ситуация, требующая немедленного вмешательства. Открывать полигон на частной территории без соблюдения норм недопустимо, - подчеркнул Армат Жусипкалиев.

К слову, редакция Lada.kz направила запрос и в пресс-службу департамента полиции региона. На момент публикации правоохранители не прокомментировали ситуацию. 

Ранее изданию поступали обращения от обеспокоенных жителей поселка Оймаша (ранее – Приозерный), чтобы привлечь внимание к катастрофическому санитарному состоянию местного озера. По их словам, за последние месяцы берега водоёма буквально завалены мусором, и ситуация продолжает ухудшаться. Жители даже фиксировали на видео грузовые автомобили, которые сваливали отходы у водоёма в светлое время суток. На проблему загрязнения озера Оймаша обратили внимание экологи Мангистау. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"По словам руководителя департамента экологии, владелец земельного участка нарушает нормы Экологического кодекса РК."-------Уфффф! Когда уже будут штрафовать и гнать в шею таких руководителей? Штаны просиживают и получают деньги из наших налогов
12.05.2025, 13:56
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