Жители Актау сообщили о нелегальном мусорном полигоне

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По словам горожан, нелегальный полигон расположен на частной территории. Туда свозят горы бытового и строительного мусора.

На частной территории в пригороде устроили полноценный мусорный полигон. За выброс отходов взимается плата – 1000 тенге за «ЗИЛ» или «Газель», и до 3000 тенге за «КамАЗ». На месте работает спецтехника – погрузчики и экскаваторы, которые разравнивают и закапывают мусор. Здесь сбрасывают всё подряд, и бытовой, и строительный мусор. Акимат, видимо, закрывает на это глаза. Не понимаю, как можно такое игнорировать – это же экологическая катастрофа! Представьте, если всё это загорится, мы просто задохнёмся!, - возмущаются местные жители.

Жители требуют немедленного вмешательства властей и ликвидации нелегального полигона, пока ситуация не переросла в настоящую угрозу для здоровья и жизни людей.

Редакция Lada.kz обратилась в департамент экологии Мангистауской области с просьбой прокомментировать положение дел и принять меры в отношении выявленного нелегального мусорного полигона.

Глава ведомства Армат Жусипкалиев подтвердил факт существования нелегального мусорного полигона.

Да, действительно, на частной территории осуществляется незаконная деятельность по размещению отходов. В Актау официально разрешён только один полигон – в районе посёлка Баянды. Вход на частную территорию возможен только с участием правоохранительных органов. Со своей стороны мы уже проинформировали соответствующие службы, - сказал Армат Жусипкалиев.

По словам руководителя департамента экологии, владелец земельного участка нарушает нормы Экологического кодекса РК.

Открытие нелегального мусорного полигона – это грубое нарушение законодательства и, по сути, абсурдная ситуация, требующая немедленного вмешательства. Открывать полигон на частной территории без соблюдения норм недопустимо, - подчеркнул Армат Жусипкалиев.

К слову, редакция Lada.kz направила запрос и в пресс-службу департамента полиции региона. На момент публикации правоохранители не прокомментировали ситуацию.

Ранее изданию поступали обращения от обеспокоенных жителей поселка Оймаша (ранее – Приозерный), чтобы привлечь внимание к катастрофическому санитарному состоянию местного озера. По их словам, за последние месяцы берега водоёма буквально завалены мусором, и ситуация продолжает ухудшаться. Жители даже фиксировали на видео грузовые автомобили, которые сваливали отходы у водоёма в светлое время суток. На проблему загрязнения озера Оймаша обратили внимание экологи Мангистау.