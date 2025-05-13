Свалка у «мертвого озера» в Актау растет: жители требуют вмешательства

Складирование отходов на несанкционированной свалке у так называемого «мертвого озера» в районе жилого массива Оймаша (Приозерный) продолжается, передает Lada.kz .

Свалка. Фото жителей

После огласки ситуации мусор будто бы начали собирать, однако жители сообщают, что на участок продолжают приезжать грузовики с отходами.

«После выхода вашей статьи как будто начали убирать мусор, но не до конца. Уборка происходит только с одной стороны, а другая часть участка по-прежнему завалена строительным мусором, автошинами и другими отходами. Видно, как удлиняется забор, и туда продолжают приезжать машины с мусором. Отсюда возникает вопрос: не продал ли акимат участок земли возле озера частным лицам под захоронение мусора? Хозяину земли выгодно, чтобы туда завозили больше мусора, так как с каждой машины он получает прибыль», — возмущаются жители.

Граждане обратили внимание, что рядом с озером растет саксаул, занесенный в Красную книгу и находящийся под охраной государства. Жители жилого массива требуют от уполномоченных органов предпринять меры по ликвидации свалки и прекращению вывоза мусора на этот участок.

Ранее жители жилого массива пожаловались на незаконное место сброса отходов, которое находится рядом с «мертвым озером». Этот район плотно застроен жилыми домами, и их владельцев не радует соседство со свалкой.