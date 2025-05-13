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13.05.2025, 15:52

Свалка у «мертвого озера» в Актау растет: жители требуют вмешательства

Экология 0 1 003 Ольга Максимова

Складирование отходов на несанкционированной свалке у так называемого «мертвого озера» в районе жилого массива Оймаша (Приозерный) продолжается, передает Lada.kz.

Свалка. Фото жителей
Свалка. Фото жителей

После огласки ситуации мусор будто бы начали собирать, однако жители сообщают, что на участок продолжают приезжать грузовики с отходами.

«После выхода вашей статьи как будто начали убирать мусор, но не до конца. Уборка происходит только с одной стороны, а другая часть участка по-прежнему завалена строительным мусором, автошинами и другими отходами. Видно, как удлиняется забор, и туда продолжают приезжать машины с мусором. Отсюда возникает вопрос: не продал ли акимат участок земли возле озера частным лицам под захоронение мусора? Хозяину земли выгодно, чтобы туда завозили больше мусора, так как с каждой машины он получает прибыль», — возмущаются жители.

Граждане обратили внимание, что рядом с озером растет саксаул, занесенный в Красную книгу и находящийся под охраной государства. Жители жилого массива требуют от уполномоченных органов предпринять меры по ликвидации свалки и прекращению вывоза мусора на этот участок.

 

 

 

 

 Ранее жители жилого массива пожаловались на незаконное место сброса отходов, которое находится рядом с «мертвым озером». Этот район плотно застроен жилыми домами, и их владельцев не радует соседство со свалкой.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Что тут непонятного? Всё очевидно! Всю эту низменность хотят (чужими руками) заполнить хламом как можно больше и повыше а потом засыпать грунтом! Всё сровнять и вуаля: вот вам ещё один участок земли для продажи под строительство! Нигде не учтённая земля! Как вам идея?
13.05.2025, 16:42
Космос
Космос
Самый модный сегодня ответ на жалобы горожа на бардак в городе - территория частная, ничего сделать не можем... )))
13.05.2025, 15:49
awa1314133
awa1314133
Видел вчера, как самосвал с мусором повез мусор к озеру мимо складов "Казфрукт". Такое же невежество и кощунство творится вокруг городского православного кладбища со всех сторон. А вы видели свалку мусора возле кладбища в Акшукуре?!
13.05.2025, 14:39
axel070
axel070
Мертвое озеро это Кошкарата, в Приозерном Соленое
13.05.2025, 11:35
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