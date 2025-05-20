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20.05.2025, 13:17

Азиатский барс поселился в Мангистау (видео)

Экология 0 3 863 Гульмира Садырова

В апреле в государственном региональном природном парке «Кызылсай» азиатский (пятнистый) барс дважды был зафиксирован на камеру фотоловушки. По словам директора учреждения Мынбергена Каратауова, это подтверждает тот факт, что зверь выбрал заповедную зону как постоянное место обитания.

Фото предоставил Мынберген Каратауов
Фото предоставил Мынберген Каратауов

Как отметил Мынберген Каратауов, впервые азиатский барс попал на камеру природного парка еще в 2021 году.

Начиная с этого периода, наши сотрудники внимательно следили за его судьбой с помощью фотоловушек. Работа дала свои положительные результаты, поскольку барса камеры фиксировали каждый год в течение последних четырех лет. Только за два дня апреля – 21-го и 29-го он попал в объективы фотоловушки дважды. Таким образом, мы сделали вывод, что для азиатского барса заповедная зона стала постоянным местом обитания, - прокомментировал он.

Факт обитания азиатского барса в природном парке «Кызылсай» подтвердился в заповедной зоне «Манашы», относящейся к природному парку.

Напомним, в середине марта текущего года в «Кызылсае» фиксировали появление среднеазиатского барса.

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