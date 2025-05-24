Экочеллендж запустили в Актау

Инициатором экологического челленджа по озеленению города выступил руководитель фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов, передает Lada.kz .

Фото организаторов экочелленджа

Участниками фонда было высажено около 50 плодовых деревьев и винограда на набережной, а также в 3А, 15 и 29 микрорайонах.

К слову, за каждым саженцем есть закрепленный человек, который поливает и ухаживает за ним.

Думаю, что молодежь из каждого микрорайона поддержит нас: каждый посадит дерево, кустарник, цветок. Приятно будет наблюдать, как растет то, что ты посадил сам. Вместе мы сделаем наш город зеленым, - отметил Роман Уразимбетов.

Организаторы призывают горожан присоединиться к акции и внести свой вклад в преображение города.

На 23 мая инициативу поддержали жители 8 и 29 микрорайонов. Посадка планируется в эти выходные.

Организаторы экочелленджа отмечают, что айва и яблоня хорошо приживаются после посадки.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились жители14 микрорайона с жалобой на вырубку зеленых насаждений на территории бывшего детского сада у дома №12.