Природа зовёт: жителей Актау приглашают на субботники

Экосубботники пройдут на знаковых природных участках региона: Голубой бухте, Акеспе, Сауре, Ыбыкты-Сай, Акмыш и Шеркале. Неправительственное учреждение «Эко Мангистау» приглашает всех неравнодушных присоединиться к их инициативе, передает Lada.kz .

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НПУ «Эко Мангистау» при поддержке управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» приглашает всех неравнодушных к участию в серии акций по уборке уникальных природных территорий региона.

График субботников:

31 мая – Голубая бухта и меловые горы Акеспе;

6 июня – урочище Саура;

8 июня – ущелье Ыбыкты сай, Акмыш и Шеркала.

Принять участие в экосубботниках может каждый желающий – участие бесплатное. Организаторы предоставят добровольцам перчатки и мешки для сбора мусора, а также обеспечат транспорт.

Количество мест ограничено, поэтому не откладывайте – зарегистрируйтесь заранее! Вместе мы сделаем наш край чище и красивее. Присоединяйтесь и станьте частью позитивных перемен! Для регистрации пишите в WhatsApp по номеру телефона: +7 (775) 412-47-05, - сообщили в НПУ «Эко Мангистау».

Также в «Эко Мангистау» рассказали, что в Актау 7 июня состоится городской экоквест «Миссия: ЭкоГород».

Мы проводим весёлый городской квест для всех, кто любит движение, чистоту и весёлую компанию! Участников ждет командная уборка территории, активные игры на свежем воздухе и, конечно же, вкусные угощения от наших партнёров. Место старта и все подробности мы сообщим после регистрации, которая открыта до 5 июня. Участие бесплатное, но зарегистрироваться нужно заранее, - отметили организаторы.

Напомним, ранее представители общественного фонда «Мы люди - мы вместе» совместно со студентами Yessenov University и волонтерской группой «С добрым сердцем» приглашали жителей Актау на городской субботник.