Два грузовика мусора вывезли после концерта в Актау

После праздничного концерта волонтеры провели уборку площади у амфитеатра, в ходе которой вывезли два грузовика мусора, сообщает Lada.kz .

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Как передает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» вечером 30 мая состоялся концерт с участием казахстанских эстрадных исполнителей.

После мероприятия волонтеры совместно с представителями коммунальных служб собрали и вывезли с площади два грузовика мусора.

Такие акции способствуют повышению активности молодежи и пробуждают любовь к родному городу. Мы всегда готовы активно участвовать в подобных мероприятиях и сохранять чистоту в регионе, - отметил представитель регионального управления по вопросам молодежной политики Мукаш Оралбай.

Ранее сообщалось, что вечером 30 мая на площади амфитеатра состоится музыкальное событие под открытым небом.