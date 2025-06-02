Пыльная буря и гроза ожидаются в Мангистау

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Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют пыльную бурю и грозу завтра, 3 июня, в Мангистау.

Согласно данным синоптиков, 3 июня на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области 15–20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 3 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - говорится в сообщении.

По информации «Gismeteo», 3 июня синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Актау. Температура днем составит +26°C, а ночью +22°C. Ветер умеренный, порывы 7-13 метров в секунду.