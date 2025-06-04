На экоквест приглашают жителей Актау

Жителей Актау приглашают принять участие в бесплатном экоквесте. Как сообщают организаторы, участников мероприятия ожидает насыщенная программа, сообщает Lada.kz.
В эту субботу, 7 июня, в Актау пройдет экологический квест «Миссия: ЭкоГород». По данным НПУ «Эко Мангистау», в программу включены командная уборка территории, активные игры на свежем воздухе, йога на природе, а также подарки.
Принять участие можно как индивидуально, так и с командой – пригласить друзей, коллег или семью.
Регистрация на экоквест открыта до 5 июня по ссылке. Место старта будет сообщено после регистрации.
Мероприятие бесплатное.
Создадим чистый и добрый город вместе!, - призвали экоактивисты.
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