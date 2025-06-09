Экология за свой счёт: подрядчик по утилизации отходов остался без финансирования в Жанаозене

В редакцию Lada.kz обратилось руководство ТОО «КристаллСтройИнвест» с жалобой на отсутствие финансирования со стороны пользователей полигона по переработке и хранению отходов. По словам директора компании, вот уже полгода мусоровывозящие фирмы не заключают с ними договор, несмотря на то, что по решению маслихата стоимость услуг полигона включена в общий тариф по вывозу мусора.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

Тендер на обслуживание полигона ТОО «КристаллСтройИнвест» выиграло в декабре 2024 года. С тех пор, по словам руководства, они живут обещаниями. По закону, компания не имеет права напрямую брать деньги с населения, поскольку решением Жананозенского городского маслихата стоимость их услуг включена в единый тариф. Однако мусоровывозящие компании либо затягивали момент заключения договора, либо вообще отказывались от обязательств, ссылаясь на нехватку средств.

Они заявили, что не будут заключать договоры, поскольку население платит плохо, много долгов, и поэтому им не с чего оплачивать еще и наши расходы. А каким образом полигон должен существовать? Это же не просто сброс мусора в одну кучу. Мы работаем по технологиям, закапываем. Планировали сортировку и переработку. Однако у нас нет ни одного заключенного договора. В итоге население нам вроде как и платит, но деньги до нас так и не дошли. Долг перед полигоном составляет практически 100 миллионов тенге. Мы обращались в акимат, прокуратуру, антикоррупционную службу. Никто ничего не может сделать, - рассказал директор ТОО «КристаллСтройИнвест» Сунгат Болатов.

Он также сообщил, что представители компании пытались обсудить ситуацию с акимом Жанаозена.

Мы зашли к акиму на совещание. Он пригласил всех замов, все компании. Мы сказали: «На что мы будем существовать, как мы будем утилизировать, сортировать, и в, принципе, осуществлять вид деятельности? Все экологические нормы по требованиям министерства экологии мы выполнили за большие деньги. Далее – нужно их соблюдать и финансировать». На что он ответил: «Выживайте, как хотите, но эти компании не будут оплачивать». А народу тогда почему вы говорите, что собираете деньги за вывоз, сортировку и хранение мусора? Получается, вы обманываете народ. Он просто промолчал. И сказал, что если мы сами не решим вопрос внутри себя, то натравит все правоохранительные органы на нас. Соответственно, мы заявили, что будем принимать только тех, с кем есть договор. Остальных не берем, - рассказал Болатов.

Он также отметил, что потерял веру в справедливость.

Теперь мы не держимся за эту работу. Просто хотим, чтобы всё было по справедливости. В Мангистауской области, получается, нет справедливости. Вообще. Я и до этого задавался вопросом. Работаю здесь с 2013 года. Удивлялся, почему всякие производства, предприниматели, которые выдвигают хорошие идеи по экологии, не могут их реализовать. Сейчас мы на своей шкуре почувствовали, насколько сложно здесь сделать что-то действительно полезное для природы и общества, - добавил он.

По словам Сунгата Болатова, чтобы избежать дальнейших долгов, некоторые мусоровывозящие компании стали сбрасывать отходы на пустыре без соблюдения санитарных норм.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями в Жанаозенский городской акимат. Ответ предоставил отдел ЖКХ:

Вопрос по заключению договоров с компаниями по вывозу мусора находится в процессе урегулирования. Согласно действующим тарифам, стоимость вывоза и переработки отходов входит в ежемесячные платежи для всех жителей и предпринимателей. Эти средства, в свою очередь, должны поступать в компании, которые занимаются уборкой города и обслуживанием мусорного полигона. К сожалению, многие жители не оплачивают свои счета, что и приводит к образованию задолженности перед компаниями. Проблема неоплаты существенно усложняет работу всех участников цепочки. Суммарная задолженность компаний: • ТОО «Тазалық-С» – 361 млн тенге; • ТОО «Эколайн» – 22 млн тенге; • ТОО «Асу ойл трейд» – 120 млн тенге.

В отделе ЖКХ отметили, что такие долги могут привести к приостановке деятельности поставщиков услуг и ухудшению санитарной ситуации в городе. Жителей призвали своевременно оплачивать услуги, чтобы не усугублять положение.

Тем не менее, по словам Сунгата Болатова, чиновники на деле действуют иначе. В мае компания получила уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Причина – якобы несоблюдение требований тендера (недостаток техники и работников). Между тем, техника вся в наличии, да и сотрудники готовы выйти на работу при первом же заключенном договоре.

В ТОО «КристаллСтройИнвест» предоставили видео выброса мусора в несанкционнированном месте.

Редакция Lada.kz продолжает следить за развитием ситуации.