В Актау планируют организовать полевой лагерь для наблюдения за миграцией птиц и животных

Орнитологов, зоологов, натуралистов и волонтёров приглашают в лагерь на 10 дней для наблюдения за миграцией птиц и животных в Мангистауской области, на восточном побережье Каспийского моря. Подробности рассказали организаторы мероприятия, передает Lada.kz .

Каракал. Фото с фотоловушки, установленной сотрудниками Устюртского заповедника

С 1 сентября по 20 октября в Актау планируют организовать полевой лагерь по наблюдению за миграцией птиц и животных в Мангистауской области. Одним из организаторов инициативы выступает ЭкоМузей Караганды.

Предпосылкой для создания полевого лагеря в районе Актау стало начало разработки масштабного энергетического проекта. В рамках которого планируется строительство сети ветряных и солнечных электростанций общей мощностью до 40 ГВт. Под застройку выделена территория площадью до двух миллионов гектаров — это обширные степи и пустыни, остававшиеся нетронутыми, и по площади почти сравнимые с Арменией. Под угрозой — уникальные природные территории и пути миграции животных, связывающие Казахстан и Россию, - рассказали организаторы лагеря.

Как отмечают организаторы, цель создания лагеря — проведение научных наблюдений за биоразнообразием региона, сбор актуальных данных и содействие пересмотру планов по размещению промышленных объектов с тем, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду.

По информации организаторов, участие в полевом лагере является бесплатным. К участию приглашаются орнитологи, зоологи, натуралисты, а также волонтёры, занимающиеся гражданской наукой.

У нас нет строгих критериев отбора. Однако, если будет подано большое количество неопытных волонтеров, мы отдадим предпочтение участникам, имеющим представление о биоразнообразии Казахстана. Мы стараемся учесть участие каждого, но при необходимости сделаем селекцию на основе опыта. Лагерь рассчитан на взрослых, но родители могут взять с собой детей по согласованию с организаторами, - отметили представители ЭкоМузея Караганды.

Отмечается, что лагерь будет организован сменами по 10 дней. Проживание участников предусмотрено в природной зоне у побережья.

Дополнительную информацию можно получить у организаторов по телефонам: +7 (7212) 50 45 61, +7 (7212) 50 45 62, WhatsApp: +7 (778) 852 6406.