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10.06.2025, 17:17

Твори добро: раненого стрижа спас житель Актау

Экология 0 926 Сергей Кораблев

Неравнодушный местный житель спас раненого стрижа, которого едва не задавили проезжающие автомобили. Инцидент произошел во второй половине дня на дороге за гипермаркетом «Анвар» в 12 микрорайоне, сообщает Lada.kz.

Найденный стриж. Фото местного жителя
Найденный стриж. Фото местного жителя

По словам очевидца, он ехал на работу, когда заметил на дороге какой-то предмет. Сначала подумал, что это обычный пакет. Однако внезапно он зашевелился, оказалось, что это была птица.

Я успел увернуться, чтобы не наехать. Вышел из машины, подошёл и увидел, что это стриж. Он не мог взлететь. Хотел оставить его в тени под деревьями, но понял, что он не выживет, и взял с собой на работу. По всей видимости, он ударился о лобовое стекло автомобиля, - рассказал спаситель.

Птица была обессилена, однако крылья, по словам мужчины, остались целыми. Он аккуратно уложил стрижа в коробку и связался со знакомыми экологами. Те, в свою очередь, проконсультировались с ветеринаром.

Вечером птицу передадут специалистам. Есть надежда, что после восстановления стриж вновь поднимется в небо.

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