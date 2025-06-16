Массовая гибель молодых раков в Актау – сигнал экологической катастрофы?

Эксперт из Мангистауской области предполагает, что массовая гибель членистоногих может быть следствием серьезного загрязнения Каспийского моря, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Свою версию по поводу гибели раков высказал председатель регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и член Общественного совета при минэкологии РК Адильбек Козыбаков.

По его словам, раки – это индикаторы состояния водоема, и если первыми гибнут именно молодые особи, то это тревожный знак.

У молодых особей слабее иммунитет, поэтому при любом загрязнении они первыми реагируют, - объяснил эксперт.

Ситуация напоминает трагедию полуторагодичной давности на озере Караколь, когда погибли около 1200 молодых лебедей-шипунов. Тогда, по словам эксперта, гибель птиц стала следствием птичьего гриппа. Сейчас, по его мнению, без лабораторных исследований говорить о причинах рано, но загрязнение – наиболее вероятная версия.

Адильбек Козыбаков также подчеркнул важность привлечения независимых экспертов для проведения открытых и прозрачных исследований, чтобы избежать сокрытия реального положения дел.

Он вспомнил интересный факт из прошлого, когда работал в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Около 20 лет назад в озере Караколь была пресечена крупная попытка браконьерского вылова раков – более 1500 особей общим весом 74 килограмма. Нарушителя тогда осудили условно, так как он начал работать со следствием и сдал всех своих подельников, также промышляющих незаконной добычей раков на особо охраняемой территории.

Это иллюстрирует, что закон у нас есть, но только хромает исполнение, то есть, бездействие чиновников, - заявил Адильбек Козыбаков.

Напомним, гибель членистоногих зафиксирована на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах.