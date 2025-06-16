Массовая гибель молодых раков в Актау – сигнал экологической катастрофы?

Эксперт из Мангистауской области предполагает, что массовая гибель членистоногих может быть следствием серьезного загрязнения Каспийского моря, сообщает Lada.kz.
Свою версию по поводу гибели раков высказал председатель регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и член Общественного совета при минэкологии РК Адильбек Козыбаков.
По его словам, раки – это индикаторы состояния водоема, и если первыми гибнут именно молодые особи, то это тревожный знак.
У молодых особей слабее иммунитет, поэтому при любом загрязнении они первыми реагируют, - объяснил эксперт.
Ситуация напоминает трагедию полуторагодичной давности на озере Караколь, когда погибли около 1200 молодых лебедей-шипунов. Тогда, по словам эксперта, гибель птиц стала следствием птичьего гриппа. Сейчас, по его мнению, без лабораторных исследований говорить о причинах рано, но загрязнение – наиболее вероятная версия.
Адильбек Козыбаков также подчеркнул важность привлечения независимых экспертов для проведения открытых и прозрачных исследований, чтобы избежать сокрытия реального положения дел.
Он вспомнил интересный факт из прошлого, когда работал в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Около 20 лет назад в озере Караколь была пресечена крупная попытка браконьерского вылова раков – более 1500 особей общим весом 74 килограмма. Нарушителя тогда осудили условно, так как он начал работать со следствием и сдал всех своих подельников, также промышляющих незаконной добычей раков на особо охраняемой территории.
Это иллюстрирует, что закон у нас есть, но только хромает исполнение, то есть, бездействие чиновников, - заявил Адильбек Козыбаков.
Напомним, гибель членистоногих зафиксирована на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах.
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