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17.06.2025, 16:39

Завораживающие молнии над ночным Бейнеу: впечатляющие кадры попали в Сеть

Экология 0 1 113 Лиана Рязанцева

Над Бейнеу прошла сильная гроза, а её самые яркие и эффектные моменты удалось заснять местным жителям. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как ночное небо озаряют мощные вспышки молний, освещая улицы и силуэты зданий, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В ночь 16 на 17 июня горожане наблюдали молнии над ночным Бейнеу. Впечатляющие видео опубликовали в Instagram.

Пользователи отмечают, что подобное природное явление выглядит одновременно пугающе и красиво.

По данным синоптиков регионального филиала РГП «Казгидромет», гроза в районе Бейнеу была ожидаемой.

На территорию Мангистауской области ночью 17 июня оказывало влияние прохождение атмосферных фронтальных разделов,  которое  вызвало неустойчивый характер погоды. Ночью 17 июня в Бейнеуском районе на метеорологических станциях Бейнеу и Сам зафиксирован  дождь с грозой. Данное явление было заранее спрогнозировано и  заблаговременно выпущено штормовое оповещение. Предупреждение 16 июня, согласно утвержденной схеме, отправлено в департамент по ЧС Мангистауской области, местным исполнительным органам и жизненно-важным объектам региона, - сообщили в ведомстве.

Синоптики также предоставили прогноз погоды на период с 18 по 20 июня в Актау и Мангистауской области:

  • 18 июня, Актау: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 18-20, днем до 25-27 градусов тепла.

Мангистауская область: на востоке, в центре региона кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду, на севере, востоке, в центре области до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 21-26, на западе до 18, днем до 28-33 градусов тепла.

  • 19 июня, Актау: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

Мангистауская область: на западе, севере региона дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный до 9-14 метров в секунду, ночью на западе, севере области, днем временами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33, на западе региона 23 градусов тепла.

  • 20 июня, Актау: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Мангистауская область: на западе, севере региона дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный до 9-14 метров в секунду, на западе, севере области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35, на западе региона 27 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики РГП «Казгидромет» прогнозировали грозу и дождь в Мангистауской области.

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