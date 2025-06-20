Источник «лисьего хвоста» обнаружен в Актау

Запись с дымящей трубой появилась в социальных сетях. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха из зоны санитарной защиты АО «Интергаз Центральная Азия».

«По результатам пробы в атмосферном воздухе выявлено превышение предельной концентрации (ПДК) метана (CH4). Был зарегистрирован показатель 348 мг/м3 при ПДК 50 мг/м3, то есть превышено в 6 раз», - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.