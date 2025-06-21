Контроль за карьерными разработками усилили в Мангистау

В Мангистауском районе состоялось общественное собрание, посвященное обсуждению влияния деятельности карьеров по добыче щебня на дорожную инфраструктуру и окружающую среду, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как передает департамент экологии области, в мероприятии приняли участие представители ряда государственных органов областного и районного уровней, которые провели встречу с местными жителями.

Известно, что деятельность карьеров по добыче щебня, расположенных вблизи села Шетпе, оказывает негативное влияние на окружающую среду. В связи с этим департамент экологии по Мангистауской области рекомендовал местным исполнительным органам принять конкретные меры для стабилизации экологической обстановки.

Согласно протоколу, на аппаратном совещании акимата области, состоявшемся 18 мая 2024 года, были предложены ряд мер по решению проблем, связанных с деятельностью карьеров.

В частности, рекомендуется применять метод орошения водой на производственных участках внутри карьеров для подавления пыли, а также заасфальтировать подъездные дороги к ним, что позволит снизить уровень пыли на 70-80%. Кроме того, планируется установить контрольно-пропускные пункты для тяжёлых грузовиков и смонтировать автоматизированную станцию для постоянного мониторинга качества воздуха при содействии РГП «Казгидромет».

Эти меры направлены на снижение негативного воздействия карьеров на природу, сохранение здоровья местных жителей и обеспечение безопасности дорожного движения. Все предложения должны быть приняты во внимание уполномоченными и местными исполнительными органами.