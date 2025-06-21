«Краснокнижную» молодь выпустили в Каспий в Актау

В 15 микрорайоне в море выпустили 582 молодые особи каспийского лосося, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Мероприятие прошло при поддержке управления рыбного хозяйства Мангистауской области, ТОО «КАПЭ» (Казахстанское агентство прикладной экологии) и ТОО «Султан Агро».

Цель акции – восстановление популяции исчезающего вида и поддержание экологического баланса в Каспии.

Молодь была выращена на современном рыбоводном комплексе в Актау, оснащенном передовыми технологиями биофильтрации, обеззараживания воды, контроля кислорода и температуры.

Ранее, 21 мая, в море было выпущено еще 109 особей. До конца года планируется выпуск более 3000 молодняка.

Выживаемость молоди весом свыше 300 граммов превышает 20%. Основные угрозы – рыболовные сети, отлов и хищные рыбы, - отметила директор филиала ТОО «КАПЭ» Амаль Давлетбаева.

Каспийский лосось является эндемиком Каспийского моря, занесен в Красную книгу Казахстана. Его вылов запрещен Законом в связи с резким сокращением численности.