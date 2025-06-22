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21.06.2025, 19:34

Свалка в «Голубой лагуне»: жители Актау устали ждать помощи властей и самостоятельно спасают пляж

Экология 0 726 Сергей Кораблев

Устав ждать помощи от властей, в эти выходные один из туроператоров отправился на пляж вместе с друзьями – не отдыхать, а собирать мусор, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По словам представителя местной турфирмы Алимжана Меретжанова, на популярном пляже «Голубая лагуна» отдыхающие оставляют после себя горы мусора. Он отмечает, что, несмотря на рост туристического потока, власти не предпринимают никаких мер для решения экологической проблемы.

Всего за полтора часа Алимжан с компанией собрал около 15 пакетов отходов.

В «Голубой лагуне» даже нет урн или контейнеров, и чтобы выбросить мусор, его приходится везти в город, - говорит Алимжан Меретжанов.

Он призывает жителей и гостей Актау не быть равнодушными.

Давайте начнем с себя. Не мусорьте. Уносите с собой все, что принесли, - обратился Алимжан Меретжанов.

Напомним, с приходом весны, преобразившей Долину Замков Айракты, в местность хлынули отдыхающие, а с ними и большое количество мусора. Побывавший на месте туроператор наглядно показал масштабы бедствия.

Позже чиновники приняли меры по наведению порядка и установке мусорных контейнеров.

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