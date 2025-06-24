Почему в Мангистау выдался прохладный июнь и каким будет июль, объяснила синоптик

Инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Мангистауской области Ботагоз Бекмурзаева рассказала, почему июнь в регионе выдался прохладным, и каким будет июль, сообщает Lada.kz .

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На погоду прибрежной части области оказывали влияние быстрая смена барических образований и прохождение холодных атмосферных разделов, а также бризовая циркуляция, формируя нестабильные погодные условия.

На побережье наблюдалась погода временами с осадками, порывистым ветром и колебаниями в температурном режиме.

В ближайшие дни в регионе ожидается очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами. Возможен град.

Средняя за месяц температура воздуха в Мангистауской области в первой декаде июня составила выше нормы на 1-2°C, на метеорологической станции Актау – около нормы.

Средняя за месяц температура воздуха по региону во второй декаде июня была около нормы: выше нормы на 1,4°C на северо-востоке, ниже нормы на 1-2°C на западе, на метеорологической станции Актау – ниже нормы на 2,1°C.

В первой и во второй декадах июня в приземном слое через западные регионы Казахстана осуществлялись западные и северо-западные вторжения антициклонов, а в средней тропосфере оказывала влияние высотная ложбина холода, в результате в Мангистауской области аномалия температуры воздуха была около и ниже нормы на 1-2°C.

Каким будет июль

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +28,6+31,4°С, что выше нормы на 1°C (норма: +26,1+30,1°С).

В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +22+27°С до +17+22°С, днем от +36+41°С до +31+36°С, на западе области от +31°С до +25°С.

Во второй декаде возможно повышение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +22+27°C, днем от +31+36°С до +36+41°С.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от +23+28°С до +17+22°С, на западе региона +27°С, днем от +36+41°С, на западе области +33°С до +31+36°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 8-13 мм).

Кратковременный дождь, гроза прогнозируются часто в первой декаде месяца. Пыльная буря ожидается в начале месяца. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду часто в первой, в конце второй декадах.