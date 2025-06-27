Какая погода будет в выходные в Актау?

Какая погода ждет жителей Актау 28 и 29 июня, рассказали специалисты регионального филиала РГП «Казгидромет», передает Lada.kz.

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По данным синоптиков регионального филиала РГП «Казгидромет», в последние выходные июня в Актау ожидается погода без осадков.

Завтра, 28 июня, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.

В воскресенье, 29 июня, также днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 тепла.

По данным Gismeteo, выходные дни в Актау будут солнечными.

Температура воды в Каспийском море смотреть здесь.

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